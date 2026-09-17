Dean Saunders put kracht uit steunbetuigingen na overlijden Ben

Dean Saunders put veel kracht uit de talloze steunbetuigingen die hij de afgelopen dagen kreeg na het overlijden van zijn broer Ben. Het zijn duizenden berichten, schrijft hij op sociale media.

"Ik wist hoeveel ík van Ben hield. Maar om nu te zien hoeveel hij voor zoveel andere mensen heeft betekend, raakt me diep. Ik wist niet dat mijn kleine broertje door zóveel mensen werd gedragen en geliefd. Midden in het grootste verdriet van ons leven geeft dat ons toch een beetje kracht", aldus Dean.

De dood van Ben, vooral bekend als eerste winnaar van The Voice of Holland, voelt nog steeds onwerkelijk, gaat Dean verder. "Ik slaap bijna niet. En als ik even mijn ogen dichtdoe, word ik wakker met de hoop dat het een nachtmerrie was. Totdat het besef weer komt… het is echt."

Volgens Dean hield Ben eigenlijk niet van aandacht en stond hij liever niet op de voorgrond. "Daarom willen we ook afscheid nemen op een manier die bij hem past. Wie afscheid van Ben wil nemen, is zaterdag welkom bij hem in zijn tattooshop in Arnhem."

Ben Saunders werd dinsdag dood aangetroffen in een natuurgebied in de buurt van Arnhem. Hij werd 43 jaar.