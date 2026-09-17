Extra Bassie & Adriaan-concert in Ahoy gepland

Er komt een tweede Bassie & Adriaan-concert in Ahoy in Rotterdam. Het eerste concert op 23 april is bijna uitverkocht. Bekende zangers brengen dan liedjes uit de iconische kinderserie ten gehore. Daarom komt er een tweede concert op 22 april. De kaartverkoop begint vrijdagochtend.

Wie de artiesten zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt. Wel zal het personage Robin de Robot zijn opwachting maken. Liedjes die in elk geval worden gezongen zijn Geheime Agenten, Spoken bestaan niet en De Spaanse Zon.

Bij de presale van het eerste concert liep de website vast door het grote animo. De producent zegt dat de server een upgrade heeft gehad.