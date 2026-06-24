Deel van programma TT Festival Assen aangepast om hitte

Een deel van het programma van het TT Festival Assen wordt aangepast vanwege de hitte de komende dagen. Zo gaat de zogeheten TT Nightride, waaraan jaarlijks zo'n duizend motorrijders meedoen, vrijdagavond niet door. "Bij de voorspelde temperaturen bestaat het risico dat deelnemers, medewerkers én motoren oververhit raken", zegt festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol. "Veiligheid staat voor ons altijd voorop."

De start van de Motoport TT Toertocht, een 175 kilometer lange route door Drenthe, wordt vervroegd. Deelnemers aan de tocht kunnen vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur starten, in plaats van tussen 11.00 en 13.00 uur. Verder wordt op het KidsFestival op zaterdagmiddag een aantal onderdelen en attracties vervangen "door alternatieven die beter passen bij de verwachte temperaturen".

De rest van het programma van het festival, dat altijd plaatsvindt voorafgaand en tijdens de TT op het Circuit Assen, gaat vooralsnog door volgens planning.