Koning ontvangt Buma als toekomstig vicepresident Raad van State

Koning Willem-Alexander heeft Sybrand Buma ontvangen in aanloop naar zijn benoeming tot vicepresident van de Raad van State. De ontmoeting was woensdag op Paleis Noordeinde in Den Haag, waar ook de beëdiging van Buma plaatsvond.

Buma, voormalig fractievoorzitter van het CDA, volgt op 1 juli de huidige vicepresident Thom de Graaf op. Op 30 juni vindt er een speciale vergadering van de Raad van State plaats, waarmee het afscheid van De Graaf wordt gemarkeerd. Ook koning Willem-Alexander, voorzitter van de Raad van State, koningin Máxima en prinses Amalia zijn daarbij aanwezig.

De koning had woensdag meer ontmoetingen op zijn agenda staan. Zo overhandigden de ambassadeurs van Chili, Nigeria en Namibië hem hun geloofsbrieven. Daarmee zijn zij officieel aangesteld als vertegenwoordigers van hun land in Nederland. Daarnaast was de koning bij de beëdiging van Alexander Bosman tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad.