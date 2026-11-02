De Europese tour van de Britse rockband Deep Purple is uitgesteld. Dat heeft de band maandag via de officiële kanalen laten weten. Eerder ging een aantal optredens in Duitsland al niet door vanwege "een medisch noodgeval" bij zanger Ian Gillan en nu is besloten ook de rest van de tournee uit te stellen. Dat betekent dat het optreden in de Ziggo Dome volgende week niet doorgaat.

"Ik had gehoopt dat ik toestemming zou krijgen om tot het einde van de tour door te gaan, maar daar waren zeer ernstige risico's aan verbonden", staat in het bericht van Gillan, waarin hij ook zijn dank uitspreekt voor alle beterschapswensen. "Op advies van mijn medische team en management hebben we besloten om de rest van de Europese/VK tour tot nader order uit te stellen."

Uit de berichten van de band wordt niet duidelijk wat er met Gillan aan de hand is. Vorig jaar zei de frontman wel dat hij zijn zicht grotendeels heeft verloren.

De 81-jarige Gillan is sinds 1969 zanger van Deep Purple. In de jaren 70 scoorden de rockers wereldhits als Child in Time, Black Night, Smoke on the Water en Woman from Tokyo.