Ellen DeGeneres is diep geraakt door het overlijden van Matthew Wright, die jarenlang werkte als uitvoerend producent van haar talkshow The Ellen DeGeneres Show. De presentatrice deelde op Instagram een video waarin ze geëmotioneerd vertelt over het overlijden van haar voormalige collega.

In de video vecht DeGeneres tegen de tranen. "Hij was een geweldige vent. Man, wat kon hij me aan het lachen maken. Hij verraste me voortdurend met de dingen die hij deed. Hij was slim. Hij was aardig", zegt DeGeneres. Volgens haar hield iedereen van Wright. Ook noemt zij hem "de lijm" die de "familie van de Ellen Show" bijeenhield. "Ik hield van hem. En het is gewoon schokkend." De presentatrice deelde ook een reeks fragmenten van haar talkshow, waarin ze samen met Wright te zien was.

Wright overleed vrijdag op 52-jarige leeftijd. Hij werkte van 2006 tot het einde van The Ellen DeGeneres Show in 2022 bij het programma.