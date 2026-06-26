Defqon.1-terrein in Biddinghuizen op ongeveer duizend man na leeg

Het festivalterrein van hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen is vrijdagmiddag op ongeveer duizend bezoekers na leeg. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie aan het ANP laten weten. Volgens hem is de uitstroom van de tienduizenden festivalgangers "zeer goed verlopen".

Onder de bezoekers die nog op het terrein zijn, bevindt zich een grote groep Fransen. "Zij wachten op chauffeurs. Die hadden ze oorspronkelijk pas voor maandag of dinsdag geregeld", aldus de woordvoerder. De organisatie verwacht dat ook zij voor 18.00 uur zijn vertrokken. Dan moet het terrein volledig leeg zijn.

De organisatie helpt daarnaast internationale bezoekers die pas later kunnen terugreizen. Het gaat onder meer om festivalgangers van wie de terugvlucht pas maandag of dinsdag vertrekt. Voor hen wordt gezocht naar tijdelijke opvang, zoals een hotel of een vakantiehuisje in de omgeving.

Defqon.1 werd donderdagavond voortijdig beëindigd vanwege de door het KNMI afgegeven code rood voor onder meer Flevoland. De ongeveer 50.000 campinggasten kregen de opdracht het terrein uiterlijk vrijdag om 18.00 uur te verlaten.