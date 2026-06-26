Bij Ons In Brabant ook zaterdag geschrapt om code rood

Het festival Bij Ons In Brabant gaat ook zaterdag niet door om code rood. De organisatie had eerder nog de hoop dat het zaterdagprogramma wel door kon gaan, nadat de shows op vrijdag werden geannuleerd. "Helaas is die hoop vandaag vervlogen", aldus het festival. "Dat doet ontzettend veel pijn."

In Brabant geldt vrijdag en zaterdag code rood vanwege extreme hitte. "We hadden ons zo verheugd op twee prachtige Brabantse feestdagen in het Philips Stadion en hadden niets liever gewild dan dit weekend samen met jullie te vieren", vervolgt de organisatie. Eerder op vrijdag werd al bekend dat de tickethouders later meer informatie krijgen. "We vragen hiervoor om jullie begrip en geven ons team graag de tijd om dit proces zorgvuldig te regelen", aldus Bij Ons In Brabant.

Ook het festival Defqon.1 heeft het programma voor het hele weekend geschrapt. Spoorpark Live ging vrijdag ook niet door, maar kon nog geen uitsluitsel geven over zaterdag. Concert at Sea ging vrijdag wel door met aanvullende maatregelen.