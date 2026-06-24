Defqon.1 verlaagt vrijdag en zaterdag capaciteit door hitte

Hardstylefestival Defqon.1 verlaagt de komende dagen de capaciteit op het festival in verband met de verwachte hitte. Er is besloten om Defqon.1 vrijdag en zaterdag alleen open te stellen voor bezoekers die een weekendticket hebben.

Volgens een woordvoerder betekent dit dat er 15.000 bezoekers per dag minder zijn. De maatregel is genomen met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van bezoekers en medewerkers, laat de organisatie weten.

Eerder had organisator Q-dance al aanvullende maatregelen genomen vanwege de verwachte hoge temperaturen en code oranje die van kracht is. Deze maatregelen zijn volgens de organisatie effectiever bij een lager bezoekersaantal. Q-dance heeft ook een aantal veranderingen in de programmering van het festival doorgevoerd.

Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor de zondag hebben nog wel welkom. Houders van een dagticket voor vrijdag en zaterdag worden na het weekend geïnformeerd over het refundbeleid.