Chipaandelen drukken weer op beursgraadmeters in New York

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend lager geëindigd. Chipbedrijven daalden opnieuw in aanloop naar de publicatie van cijfers van Micron na de slotbel. Chipaandelen gingen eerder deze week ook al omlaag na de razendsnelle opmars in de afgelopen maanden die werd gevoed door optimisme over de uitgaven aan datacenters voor AI-toepassingen.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 25.476,64 punten en was van de bekende drie indexen in New York de grootste daler. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent tot 7358,22 punten. De Dow-Jonesindex steeg juist 0,4 procent tot 51.848,90 punten.

Micron eindigde 0,4 procent lager. Het bedrijf staat in de spotlights als belangrijke producent van geheugenchips, waar door de grote investeringen in datacenters veel vraag naar is. Sinds begin dit jaar is Micron 260 procent meer waard geworden op de beurs, maar de laatste dagen nemen de twijfels toe of de hoge waarderingen voor chipfondsen terecht zijn.

De kwartaalcijfers van Micron kunnen daardoor de komende dagen de toon zetten op de beurzen. In afwachting van de kwartaalcijfers daalden ook andere grote chipbedrijven; Nvidia, AMD, Intel en Qualcomm. Dat laatste bedrijf kondigde ook aan AI-softwarebedrijf Modular te kopen voor bijna 4 miljard dollar. Chipontwerper Cerebras kelderde bijna 20 procent na een tegenvallende prognose voor de winstmarges.

Analisten stellen tegenover persbureau Bloomberg dat de koersverliezen in de chipsector eerder te maken hebben met het herschikken van de beleggingen in deze bedrijven dan met paniek. "Als aandelen te veel en te snel stijgen, volgt er bijna altijd een terugval", zegt een kenner van RGA Investments.

Door de voorlopige vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten blijven de olieprijzen dalen, waardoor zorgen over oplopende inflatie meer naar de achtergrond verdwijnen. Dat maakt beleggers ook minder nerveus over mogelijke renteverhogingen.

Door de lagere olieprijzen, met een vat Brentolie voor het eerst onder de 75 dollar sinds de Iranoorlog, kregen luchtvaartaandelen ook een zetje omhoog. Southwest Airlines, Delta Air Lines en United Airlines plusten tot ruim 7 procent.