Demonstranten bij theatervoorstelling Thijs Römer

Een aantal mensen heeft zondagavond gedemonstreerd bij het theater waar Thijs Römer met een voorstelling op het podium staat. De Telegraaf schrijft dat er mensen staan die bordjes vasthouden met teksten als "Geen tweede kans ten koste van slachtoffers".

Römer werd in 2023 veroordeeld voor onlinemisbruik van minderjarige meisjes. Deze week werd bekend dat de acteur weer op de planken staat met de voorstelling Een vorm van Eenzaamheid. Daarin reflecteert hij op zijn veroordeling en de periode daarna.

De afgelopen dagen klonk van verschillende kanten kritiek op de voorstelling. De Telegraaf schreef al dat de Amsterdamse locatie waar Römer speelt het mikpunt van bedreigingen was.