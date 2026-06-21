Japans keizerspaar brengt weekend door met Filip en Mathilde

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben dit weekend samen doorgebracht met het gezin van de Belgische koning Filip. Het keizerspaar is in België voor een staatsbezoek, dat dinsdag officieel van start gaat.

Het Belgische hof deelde zondag een aantal foto's op sociale media, genomen bij het kasteel van Ciergnon in Namen. Op een van de foto's staan ook de vier kinderen van het Belgische koningspaar. Oudste dochter Elisabeth had Naruhito en Masako zaterdag al bij aankomst op de militaire luchthaven van Melsbroek verwelkomd.

Het staatsbezoek vindt plaats ter gelegenheid van 160 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Afgelopen week was het Japanse keizerspaar in Nederland voor een staatsbezoek.