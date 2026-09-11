Den Haag onderzoekt komst The Passion naar Kijkduin

Den Haag gaat onderzoeken of The Passion naar Kijkduin kan komen. Wethouder Richard de Mos (Evenementen) heeft dat toegezegd tijdens een commissievergadering, meldt de gemeente vrijdag.

Volgens De Mos kan Kijkduin een publiekstrekker gebruiken. "The Passion heeft landelijke uitstraling en trekt veel bezoekers. We gaan serieus onderzoeken of het daar kan landen en wat daarvoor nodig is." The Passion is een jaarlijks muzikaal paasevenement waarin het verhaal over het lijden en sterven van Jezus wordt verteld. Het evenement wordt op televisie uitgezonden en vindt ieder jaar in een andere Nederlandse plaats plaats.

Het onderzoek maakt deel uit van plannen voor nieuw evenementenbeleid, dat in het eerste kwartaal van 2027 moet verschijnen. De gemeente wil onder meer regels voor organisatoren verminderen en nieuwe grote evenementen naar de stad halen. Den Haag raakte de afgelopen jaren evenementen als Parkpop, de Tong Tong Fair, Festival Classique en het Vuurwerkfestival kwijt.

Vanaf 2028 wil het stadsbestuur jaarlijks 2 miljoen euro extra uittrekken voor evenementen.