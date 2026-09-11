Prinses Catherine heeft vrijdag een onverwacht bezoek gebracht aan het ziekenhuis waar ze voor kanker werd behandeld. In het Royal Marsden-ziekenhuis in Londen sprak de 44-jarige vrouw van prins William over haar behandeling en bedankte ze het personeel voor de zorg die ze er kreeg.

Kate vertelde tijdens het bezoek ook over een inzamelingsactie die ze afgelopen zomer hield. In juni beklom ze binnen 24 uur de hoogste bergen van Engeland, Schotland en Wales om geld op te halen voor het ziekenhuis. "Dit was mijn kleine manier om iets terug te kunnen doen en dankjewel te zeggen", zei ze.

Ze noemde de zorg en steun die ze in het ziekenhuis kreeg "ongelooflijk". Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuw centrum dat zich richt op welzijn en herstel. Kate sprak vrijdag ook met patiënten die momenteel worden behandeld.