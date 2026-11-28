Regisseur Denis Villeneuve is niet van plan om veel te veranderen aan het karakter van James Bond in zijn nieuwe film over de Britse geheimagent. Dat vertelt de Canadese regisseur in een interview met Time. Eerder deze maand werd bekend dat Robert Pattinson de rol van James Bond overneemt van Daniel Craig.

"Ik hou van tradities. Ik hou van de schaamteloze manier waarop het personage zich gedraagt, van zijn flair", aldus Villeneuve. "Ik ben er niet om het DNA van James Bond te veranderen, maar om het te omarmen en te vertalen naar de huidige tijd."

De regisseur is naar eigen zeggen een groot Bond-fan. "Ik wil dat andere fans plezier beleven aan het kijken naar mijn film. Ik word elke ochtend wakker met een glimlach, omdat het een wereld van puur filmplezier is."

Villeneuve wil verder nog niet te veel kwijt over de nieuwe Bond-film. "Deze fase van het proces is mijn favoriet, omdat alles nog mogelijk is."