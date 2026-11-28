A CORUÑA (ANP/AFP) - FC Barcelona kan weer beschikken over middenvelder Rodri, aanvaller Lamine Yamal en verdediger Andreas Christensen. Het drietal keert terug in de selectie van trainer Hansi Flick voor het uitduel van zondag met Deportivo La Coruña.

"Rodri, Andreas Christensen en natuurlijk ook Lamine reizen met ons mee en kunnen spelen", vertelde Flick zaterdag aan verslaggevers. Marc Bernal en Alejandro Balde zijn er volgens de Duitse coach niet bij.

Rodri komt terug van een blessure die hij begin deze maand opliep. Lamine Yamal miste eerder deze week de Champions League-wedstrijd tegen Sabah FC vanwege een kwetsuur aan zijn rechterenkel, maar de verwachting was al dat hij voor de competitiewedstrijd tegen Deportivo weer hersteld zou zijn.

Barcelona is na dertien wedstrijden koploper in La Liga met een voorsprong van 2 punten op Real Madrid.