Denis Villeneuve zwijgt over nieuwe James Bond

Denis Villeneuve heeft zich afgelopen weekeinde niet laten verleiden om uitspraken te doen over welke acteur de rol van James Bond op zich gaat nemen. "Ik kan nu beter niets zeggen, want elk woord dat ik zeg wordt onder een vergrootglas gelegd", zei de regisseur volgens Amerikaanse vakmedia op de rode loper van het Art+Film Gala in Los Angeles.

Tijdens het gala leek Villeneuve, die de nieuwe Bond-film gaat regisseren, overigens wel kort met nieuws te komen. "Met de zegen van mijn nieuwe vrienden bij Amazon zal ik vanavond onthullen wie de volgende James Bond wordt", begon Villeneuve, waarop een hoorbaar geroezemoes door de zaal ging. "De acteur die de volgende James Bond gaat spelen is...", vervolgde de regisseur, gevolgd door een pauze. "En hier stop ik, want Amy Pascal staat op het punt een hartaanval te krijgen", lachte hij.

Pascal is de producent van James Bond. Al lange tijd wordt druk gespeculeerd over wie de volgende 007 zal worden. Onder anderen Jack Lowden, Josh O'Connor en Callum Turner worden genoemd als mogelijke opvolger van Daniel Craig, die na de film No Time To Die in 2021 stopte met de rol.