Derde seizoen Percy Jackson and the Olympians in november te zien

Het derde seizoen van de serie Percy Jackson and the Olympians is vanaf 20 november te zien op Disney+. Donderdag werd bij de aankondiging hiervan tijdens Comic-Con in San Diego ook vast een voorproefje van de nieuwe reeks gedeeld.

Het nieuwe seizoen van de serie is gebaseerd op het boek The Titan's Curse, het derde deel van de reeks die geschreven is door Rick Riordan. De verhalen gaan over de halfgod Percy, de zoon van een sterfelijke moeder en de Griekse god Poseidon. Percy bezit goddelijke krachten en wordt in het derde seizoen van de serie onder meer geconfronteerd met de plotselinge verdwijning van zijn vriendin Annabeth. Daarnaast bepaalt een naderende voorspelling van het Orakel van Delphi het lot van de berg Olympus, waar de Griekse goden wonen.

De hoofdrol van Percy wordt gespeeld door Walker Scobell. Verder spelen onder anderen ook Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan) en Tamara Smart (Thalia Grace) mee in de Disney-serie.