Argentijnse verdediger Otamendi stopt als international

BUENOS AIRES (ANP/RTR) - De Argentijnse voetballer Nicolás Otamendi is gestopt als international. De 38-jarige verdediger was actief op het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waar hij met zijn land de finale verloor van Spanje. Hij won vier jaar geleden de wereldtitel met Argentinië in Qatar.

"Vandaag moet ik de moeilijkste woorden uit mijn carrière opschrijven", schreef Otamendi op Instagram. "Het heeft zo moeten zijn dat mijn laatste wedstrijd een WK-finale was. Het was niet het resultaat dat we wilden, maar ik vertrek met opgeheven hoofd, in de wetenschap dat dit team tot de allerlaatste seconde alles heeft gegeven. Dank je wel, Argentinië, dat ik de droom om wereldkampioen te worden heb mogen waarmaken."

Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor Argentinië. Hij speelde 139 wedstrijden voor zijn land en kwam uit op vier WK's. De verdediger, die onlangs tekende bij het Argentijnse River Plate, speelde in Europa voor FC Porto, Valencia, Manchester City en Benfica.