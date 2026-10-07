The Hunting Wives krijgt een derde seizoen. Het tweede seizoen van de serie moet nog verschijnen, maar schrijver en producer Rebecca Cutter onthult op de site van Netflix nu al zin te hebben in de derde reeks aan afleveringen. "Ik ben zo enthousiast, de meiden zijn zo enthousiast, we vinden het gewoon geweldig om deze serie te maken."

Het derde seizoen krijgt acht afleveringen, meldt The Hollywood Reporter. Het is nog onbekend welke acteurs erin terugkomen en waar het over gaat. The Hunting Wives is gebaseerd op het gelijknamige boek van May Cobb, maar vanaf het tweede seizoen wordt het verhaal al verder uitgebreid door Cutter, buiten het boek om. "Zet je schrap, want seizoen drie wordt nog schandaliger en gekker", aldus de showrunner.

The Hunting Wives gaat over hoofdpersoon Sophie O'Neil, gespeeld door Brittany Snow, die verhuist naar het fictieve stadje Maple Brook in Texas. Daar ontmoet ze Margo, de leider van de groep The Hunting Wives. Het tweede seizoen komt op 26 november uit.