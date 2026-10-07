ARNHEM (ANP) - NOC*NSF zal geen bestuurlijke afvaardiging naar de komende Jeugd Olympische Spelen van Dakar in Senegal sturen. Dat maakte de sportkoepel woensdag bekend op de eigen website. NOC*NSF noemt als redenen het feit dat Rusland onder eigen vlag deelneemt, de Senegalese wetgeving op het gebied van lhbtiq+-rechten en de hoge kosten.

"De Jeugd Olympische Spelen zijn het eerste olympische evenement waar Rusland weer onder eigen vlag deelneemt, waardoor de Nederlandse bestuurlijke vertegenwoordigers sowieso al niet aanwezig zouden zijn bij de ceremoniële momenten", schrijft de sportkoepel.

Er waren in maart ook geen Nederlandse officials bij bijeenkomsten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was of waar het volkslied van een van beide landen klonk. De Paralympische Spelen zijn officieel geen onderdeel van de Olympische Spelen.

Rechten

De sportkoepel stelt ook dat "de Senegalese wetgeving op het gebied van lhbtiq+-rechten niet overeenstemt met de uitgangspunten van NOC*NSF". "Overigens spelen ook de hoge kosten een rol; de aanwezigheid van voldoende professionele begeleiders voor de sporters heeft prioriteit."

De Nederlandse sporters werden woensdag gepresenteerd op Papendal. Voor Nederland komen bokser Liz Thijssen, breaker David Kitoyan, handboogschutter Frederique Meijerse, skateboarder Tijmen Overbeek en het beachvolleybalduo Jara Both en Matilda de Groot in actie in Senegal.

De Jeugdspelen van Dakar zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is de eerste keer dat een olympisch sportevenement op Afrikaanse bodem wordt georganiseerd.