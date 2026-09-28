Derksen over vertrek Polman: het is niet gegaan zoals het hoorde

Johan Derksen vindt dat de samenwerking en het uiteindelijke vertrek van Estavana Polman bij het SBS6-programma Vandaag Inside niet is gegaan zoals het hoorde. Tijdens de uitzending van maandagavond zei Derksen dat hij en zijn collega's de voormalig profhandballer achteraf gezien beter hadden moeten begeleiden. "Nu is zij alleen het slachtoffer. Dat vind ik wel lullig", stelde hij.

Derksen benoemde dat vooraf niet bekend was in hoeverre Polman kon bijdragen aan het programma, waarin een breed scala aan onderwerpen wordt besproken. "Het bleek in die twee keer dat ze hier zat, dat ze heel goed kan babbelen over haar man de Ajax-voetballer en over handbal. Maar daarnaast gaf ze weinig geluid." Verder zei Derksen dat ze recht had op een proeftijd van een half jaar. "Dat hadden wij eigenlijk haar moeten laten uitdienen en haar ook een beetje moeten coachen om haar op niveau te krijgen."

In juli werd aangekondigd dat Polman vanaf augustus maandelijks zou aanschuiven bij Vandaag Inside. Na de bekendmaking trokken vaste tafelheren Derksen en René van der Gijp haar komst in twijfel. Zondag werd bekend dat Polman niet langer te zien zou zijn als tafelgast. Volgens eindredacteur Robbie Boerboom twijfelden zowel Polman als de programmamakers over haar rol.