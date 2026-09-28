Italië boekt in Turkije eerste overwinning na misgelopen WK

BURSA (ANP) - Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg die het WK van afgelopen zomer misliep won maandagavond in en tegen Turkije met 4-1. Na de 2-0-thuisnederlaag tegen België van vrijdag heeft Italië nu 3 punten. Turkije verloor vrijdag van Frankrijk en heeft nog geen punten.

Italië kwam in de 9e minuut op voorsprong. Uit een hoekschop over de grond belandde de bal op het natte veld voor de voeten van Alessandro Bastoni, die hard raak schoot in het dak van het doel. De 0-2 ontstond uit een schot van debutant Michael Kayode. De rebound werd binnengelopen door Davide Frattesi. Vijf minuten later scoorde Kayode zelf, toen hij helemaal werd vrijgelaten in het strafschopgebied.

Kort na rust scoorde Barış Alper Yılmaz voor Turkije na zwak verdedigen van Italië. Maar niet veel later kopte Pio Esposito de Italianen weer naar een voorsprong van drie doelpunten. Yılmaz dacht nog een tweede treffer te maken, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel.