DI-RECT heeft extra shows toegevoegd aan hun eerder aangekondigde tournee The Getaway - A DI-RECT Circus. Zo geven ze volgend jaar twee nieuwe shows in Groningen en extra concerten in Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven. Dat maakte de Haagse band maandag bekend in een persbericht.

Twee weken geleden kondigde DI-RECT aan tien shows te geven in vijf steden. Tickets voor die shows zijn inmiddels al uitverkocht. De kaartjes voor de extra concerten zijn maandag gelijk in de verkoop gegaan. Leadzanger Marcel Veenendaal vertelde eerder tegen het ANP dat met touren met een rondreizend circus een lange wens in vervulling gaat.

De tour ontleent de naam aan het gelijknamige nummer The Getaway van het recent verschenen album I: Keep The Fire On. Vorige week zaterdag speelde de Haagse band de laatste van een reeks van zes uitverkochte shows in Ahoy in Rotterdam. DI-RECT trapt 7 mei The Getaway - A DI-RECT Circus af in Nijmegen.