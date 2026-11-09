De Haagse band DI-RECT gaat volgend jaar met een circustent door Nederland touren. The Getaway - A DI-RECT Circus, zoals de tour heet, strijkt neer in zeker vijf steden: Nijmegen, Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Dat heeft de band maandag bekendgemaakt. Met de tour gaat een lange wens van voorman Marcel Veenendaal in vervulling.

Veenendaal is "heel enthousiast" om met de band als rondreizend gezelschap naar de fans te komen. In gesprek met ANP legt de leadzanger uit dat ze met een circus "een plek willen creëren waar de werkelijkheid even wordt losgelaten en het onmogelijke mogelijk lijkt". De nieuwe muziek van de band zal volgens Veenendaal centraal staan tijdens de tour.

Vorig jaar stonden ze drie avonden in een uitverkochte Kuip. Deze en volgende week staat DI-RECT in totaal zes keer in Ahoy in Rotterdam. Door de omvang en grootte van deze optredens kijkt de leadzanger ernaar uit om juist nu in een intieme setting te spelen. "De Kuip was natuurlijk megalomaan. Dat was heel erg gaaf. Maar ik vind het zo leuk om nu het andere te doen en met iets eigens op pad te gaan", vertelt Veenendaal. Zo is de band ook betrokken bij het creatieve proces en is de zanger bezig met het decor en de maskers. De tent wordt ontworpen door kunstenaar Jamel Armand, die al vaker met de band samenwerkte.

'Mooie reis'

De zanger kijkt het meeste uit om voor een langere tijd ergens te verblijven. "Dat je anderhalve week in een stad bent en reuring creëert. Dat het leeft en bruist", legt hij uit. Ook komt de timing volgens hem nu goed uit. "We hebben een mooie reis met elkaar doorgemaakt en het voelt goed om het juist nu te doen. We zijn op zoveel plekken geweest en hebben zoveel meegemaakt. Ik denk dat we er allemaal heel veel zin in hebben om even te ontsnappen aan de realiteit."

Tickets voor de tour zijn vanaf donderdag 12 november te koop.