De Filipijnse politie doet onderzoek naar mogelijke lokale handlangers van Thomas Markle. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Amerikaanse autoriteiten, nadat de vader van Meghan vrijdag in Florida werd aangehouden op verdenking van het bezitten van kinderporno.

De politie kijkt naar de activiteiten van Markle in de ongeveer negen tot tien maanden die hij op de Filipijnen doorbracht. Ook onderzoeken ze zijn contacten, zegt een politiechef maandag tegen Filipijnse media. Daarnaast wordt nog gekeken naar de rol van Markles zoon Thomas Markle jr. Die werd vorige week aangemerkt als "persoon van belang". Op dit moment is er geen bewijs dat de zoon, een halfbroer van de hertogin van Sussex, erbij betrokken was.

Het onderzoek naar Markle sr. begon eind oktober toen Markle jr. naar de politie in Cebu stapte en vermoedelijk materiaal van seksueel kindermisbruik overhandigde. Het gaat om duizenden foto's waarop minderjarige jongens en meisjes van verschillende afkomst te zien zijn.

De 82-jarige Markle is in Amerika al aangeklaagd, nadat de FBI in twee opslagruimtes in Los Angeles kinderporno had aangetroffen. Hij is door een rechter onder huisarrest geplaatst. Als hij wordt veroordeeld, kan hij maximaal twintig jaar celstraf krijgen.