De Haagse band DI-RECT heeft dit jaar de Buma Lifetime Achievement Award gekregen. De band werd maandagavond tijdens het Buma Awards Gala in Internationaal Theater Amsterdam verrast met de oeuvreprijs.

De band werd geëerd door een andere act uit Den Haag. Son Mieux speelde op het podium een nummer van DI-RECT en zanger Marcel Veenendaal voegde zich bij de groep.

DI-RECT is al meer dan een kwart eeuw actief en is bekend van nummers als Times Are Changing, Soldier On en Through The Looking Glass. Vorig jaar speelde de band grote concerten in De Kuip. "Waar veel bands na een vroege piek stil blijven staan, bewijst DI-RECT juist over een uitzonderlijk vernieuwingsvermogen te beschikken", zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur. "Ze hebben een enorme betekenis voor de Nederlandse muziekscene. DI-RECT inspireert nieuwe generaties muzikanten. Meer dan 25 jaar na hun ontstaan blijft DI-RECT relevant, ambitieus en artistiek hongerig. Dat is zeldzaam."

De Lifetime Achievement Award wordt uitgereikt aan artiesten die "uitzonderlijk en langdurig" gepresteerd hebben. In voorgaande jaren mochten onder anderen Jacqueline Govaert, Within Temptation, Herman van Veen en Ilse DeLange de carrièreprijs in ontvangst nemen.

DI-RECT ontving recent ook al de Edison-oeuvreprijs.