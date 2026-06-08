De Spaanse koningin Sofía heeft maandag in Madrid een ontmoeting met paus Leo gehad. Voor de 87-jarige moeder van koning Felipe was het al de zevende opeenvolgende paus die ze de hand kon schudden.

In 1962 was Johannes XXIII tijdens haar huwelijksreis de eerste paus met wie Sofía een ontmoeting had. Daarna volgden Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus.

Sofía had bij haar audiëntie met Leo gezelschap van haar dochters Elena en Cristina en drie van haar kleinkinderen.

Paus Leo is bijna een week in Spanje. Zaterdag werd hij welkom geheten door koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters prinses Leonor en prinses Sofia.