Diane Warren adopteert loslopend varkentje dat viraal ging

Diane Warren heeft een varken geadopteerd dat recent los door West Hollywood liep. De zangeres meldt aan Variety dat zij de beelden van het diertje dat door de straten rende hartverscheurend vond. Daarom neemt Warren het varken in huis.

Het varken werd uiteindelijk gevangen door de Animal Service Shelter in Hollywood. Medewerkers doopten de krulstaart Wilbur, naar het varken uit het boek Charlotte's Web. Toen een week lang niemand het varken had geclaimd, organiseerde de opvang een stille veiling om een nieuwe eigenaar te vinden.

"Ik had de beelden van Wilbur gezien", vertelt Warren aan Variety. "Ik heb meteen gebeld met mijn vriendin Marcia die de opvang runt. 'We moeten dit varken redden!', zei ik." Vijf jaar geleden ontfermde Warren zich ook al over een eigenaarloze koe.

Wilbur is naar schatting zo'n 11 weken oud. De opvang heeft Warren gewaarschuwd dat varkens heel groot en zwaar kunnen worden. Maar volgens Marcia Zwilling van het Animal Service Shelter is dat geen probleem voor de zangeres: "Wilbur heeft een fantastisch nieuw thuis op een ranch waar hij elke dag heerlijke salades krijgt."