Musiala na onwelwordingen niet in actie voor Bayern in Super Cup

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Jamal Musiala komt zaterdag niet in actie namens Bayern München in de Duitse Super Cup tegen Borussia Dortmund. Dat gaf trainer Vincent Kompany een dag voor het duel aan. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in vier dagen onwel tijdens een oefenduel.

Musiala liet na het oefenduel van dinsdag weten dat hij lijdt aan een absencesyndroom. Dat is een vorm van epilepsie. Hij verklaarde dat het een tijdelijk en goed behandelbaar probleem is, veroorzaakt door een neurologische aandoening. Er zouden geen verdere gezondheidsrisico's zijn.

"Hij heeft deze week individueel getraind", vertelde Kompany tijdens een persconferentie. "Hij had iets aan zijn behandeling veranderd, wat enkele bijwerkingen met zich meebracht. Het is heel normaal om iets aan een behandeling te wijzigen. Nu willen we de situatie weer krijgen zoals die voorheen was."