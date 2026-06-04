Dichter, schrijver en filosoof Lieke Marsman is op 35-jarige leeftijd overleden. Uitgeverij Pluim maakte donderdag bekend dat ze een dag eerder is gestorven aan een zeldzame vorm van kanker.

Marsman bracht in 2010 haar debuut uit, Wat ik mijzelf graag voorhoud. Ze won daar meteen diverse prijzen mee, waaronder de C. Buddingh'-prijs. Van 2021 tot 2023 was ze Dichter des Vaderlands. Haar laatste boek, met de titel De dichter en de duivel, verschijnt op 9 juni van dit jaar.

In 2017 bracht Marsman de roman Het tegenovergestelde van een mens uit, gevolgd door Man met hoed, een bundel met verzamelde gedichten en vertalingen. In 2018 volgde De volgende scan duurt vijf minuten, over de relatie tussen een ziek lichaam en een zieke wereld.

Constantijn Huygens

Marsman bracht in 2025 Op een andere planeet kunnen ze me redden uit, met onder meer persoonlijke dagboekfragmenten over de nabijheid van de dood. Marsman kreeg dat jaar ook de Constantijn Huygens-prijs voor haar complete schrijversloopbaan toegekend.

In het programma Boerderij van Dorst vertelde Marsman in 2024 meer over haar ziekte. Onder meer over de amputatie van haar arm, nadat er een tumor in haar schouder groeide. "Het went heel snel. Je moet wel", zei ze. Over wat de ziekte met haar deed, vertelde ze: "Van nature ben ik een van de minst impulsieve personen die ik ken, maar ik ben wel wat impulsiever geworden. Bij twijfel moet je dingen gewoon doen."