K-otic heeft doorbraaksingle Damn (I Think I Love You) in een nieuw jasje gestoken. De remake komt vrijdag uit ter ere van het 25-jarig bestaan van de zevenkoppige groep.

K-otic bestaat uit Rachel Kramer, Stefan de Roon, Anna Speller, Bouchra Tjon Pon Fong, Sita Vermeulen, Martijn Terporten en Bart Voncken. De groep ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Starmaker en werd direct een groot succes. Damn (I Think I Love You) werd de bestverkochte single van dat jaar. De nieuwe versie, Damn (I Think I Love You) 2.0, is deels Nederlandstalig "met een eigen verhaal en een eigentijdse productie", laat de groep weten.

Volgende week geeft K-otic twee uitverkochte jubileumconcerten in TivoliVredenburg in Utrecht. Ook treedt de band op tijdens De Foute Party van Qmusic in het Philips Stadion.