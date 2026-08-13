Diddy klaagt producer Lil Rod aan om gestolen beelden

Rapper Sean Combs, ook bekend als Diddy, heeft een rechtszaak aangespannen tegen producer Lil Rod, schrijft Rolling Stone. Combs beschuldigt de producer ervan dat hij privédocumentairebeelden van Combs heeft 'gestolen' en heeft verkocht aan Netflix voor een documentaireserie die door 50 Cent is geproduceerd.

Lil Rod, wiens echte naam Rodney Jones is, werkte in 2022 samen met Combs aan het project The Love Album: Off the Grid. Volgens de advocaten van Combs was de rapper destijds bezig met een eigen documentaire over zijn carrière. Jones zou stiekem toegang hebben gekregen tot de beelden en deze hebben gestolen. Een deel van die beelden is later gebruikt in de recente Netflix-documentaireserie, stellen de advocaten van Combs volgens Rolling Stone.

Ook beweert Combs dat de producer een reeks lasterlijke uitspraken heeft gedaan in de documentaire. Volgens het juridische team van Combs kloppen deze uitspraken niet. Ze stellen daarnaast dat Jones uit was op "wraak en wilde profiteren van de heer Combs."

De rapper, die in oktober vorig jaar werd veroordeeld tot ruim vier jaar celstraf voor het aanzetten tot prostitutie, eist een schadevergoeding waarvan de hoogte tijdens de rechtszaak moet worden bepaald. Ook eist hij dat Jones de beelden terugbrengt en alle kopieën vernietigt die hij mocht hebben bewaard.