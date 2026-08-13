DEN HAAG (ANP) - Sportkoepel NOC*NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen.

NOC*NSF meldt dat sportbonden in toenemende mate vragen krijgen van verenigingen over de regelgeving. Met de kaart op de website geeft de sportkoepel op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is; de data worden om de dag geactualiseerd.

Zo geldt in een deel van het land al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. Drinkwaterbedrijven kunnen een sproeiverbod instellen. NOC*NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd.