Diederik Jekel en zijn partner Eline verwachten een dochtertje. Het stel laat via Instagram weten dat hun zoontje Matthias over ongeveer twintig weken een zusje krijgt, waar hij "al zijn treinbanen aan kan laten zien". Bij het bericht plaatsen ze een foto met daarop een roze mutsje en een echofoto.

De natuurkundige, bekend van verschillende televisieprogramma's, en zijn partner zijn sinds 2021 samen. "Ook deze keer beseffen we heel goed dat een zwangerschap niet vanzelfsprekend is. We delen ons geluk met veel dankbaarheid, en met extra liefde voor iedereen voor wie dit soort nieuws ook anders kan voelen", schrijven de twee.

Toen het paar in verwachting was van Matthias, deelden ze dat een eerdere zwangerschap eindigde in een miskraam. "Geweldig ontroerend mooi fijn nieuws, toen we 22 weken geleden hoorden dat Eline zwanger is. Voor de tweede keer. Een half jaar daarvoor eindigde onze eerste zwangerschap in een miskraam", schreef Jekel destijds.