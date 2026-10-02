Het Openbaar Ministerie heeft een zaak rond een doodsbedreiging aan het adres van Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dat bevestigt het OM aan het ANP. De schrijfster is "vol onbegrip" over het besluit, omdat de verdachte volgens haar aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen.

"Ik doe aangifte van een doodsbedreiging, pas na heel lang krijg ik bericht dat het strafrechtelijk vervolgbaar is en dat de identiteit van de dader bekend is", zegt Gül. Volgens haar werd de geplande zitting een dag van tevoren geschrapt omdat er niet genoeg tijd voor was ingepland. Gül verwachtte een nieuwe zittingsdatum, maar ontving op 12 september een brief waarin stond dat de zaak wegens onvoldoende bewijs was geseponeerd. Het gaat volgens de brief om "een bedreiging met een misdrijf tegen het leven of zware mishandeling" op 22 november 2025 in Utrecht.

"Wat onbegrijpelijk is, want het bewijs is een bericht met een hele expliciete doodsbedreiging", zegt Gül. "Ik heb medelijden met de burgers van dit land, want als ik zelfs als bekende Nederlander totaal niet serieus word genomen om doodsbedreigingen, dan snap ik ineens waar het wantrouwen vandaan komt. Je wordt totaal in de steek gelaten."

Lachwekkend

De schrijfster wijst ook op de strafzaak tegen Roddelpraat-makers Jan Roos en Dennis Schouten, die voor een meervoudige strafkamer moeten verschijnen voor vermeende belediging van twee vrouwen. "Maar een echte voedingsbodem voor geweld tegen deze vrouw, namelijk een doodsbedreiging, kan op geen enkele aandacht rekenen. Dat is voor mij lachwekkend."

Gül heeft al jaren te maken met bedreigingen. In november vorig jaar werd nog iemand aangehouden op verdenking van een doodsbedreiging aan haar adres. Gül zei destijds tegen het ANP dat zij wekelijks aangifte deed van onlinebedreigingen.

Het OM kon vrijdag niet toelichten waarom de zaak waarvoor al een zittingsdatum was toch niet werd doorgezet.