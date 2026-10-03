Volgens vakblad Variety wordt Digger een van de grootste flops van het jaar. De film met Tom Cruise bracht vrijdag 3,4 miljoen dollar op in de Amerikaanse bioscopen en de verwachting voor het gehele openingsweekend in de Verenigde Staten en Canada ligt op 7,5 miljoen dollar.

Volgens ingewijden moest de film gemaakt worden met een budget van 125 miljoen dollar, maar liep dat op tot 160 à 180 miljoen dollar omdat de productie uitliep. Volgens het vakblad zal Digger door de tegenvallende bioscoopopbrengst miljoenen verliezen. Ook de sterrenstatus van Cruise, die een uitvoerige promotietour maakte voor de film, lijkt niet genoeg bezoekers naar de bioscoop te trekken.

De film, geregisseerd door Oscarwinnaar Alejandro González Iñárritu, gaat over een machtige oliemagnaat (Cruise) wiens bedrijf een ecologische ramp veroorzaakt. Het is niet de enige film van Warner Bros. die dit jaar een tegenvallende opbrengst kent. Ook de punkrockfilm The Bride! en de stripverfilming Supergirl trokken relatief weinig bioscoopbezoekers.

De psychologische thriller Verity beleeft een beter eerste weekend in de bioscopen. De film zal naar verwachting dit weekend 33,6 miljoen dollar opbrengen in de VS en Canada.