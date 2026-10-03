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Dallinga loopt kruisbandblessure op in oefenduel 1. FC Köln

03 okt , 21:56Voetbal
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KEULEN (ANP) - Thijs Dallinga heeft tijdens een oefenwedstrijd van zijn ploeg 1. FC Köln een kruisbandblessure opgelopen. De aanvaller zal daardoor voor langere tijd niet inzetbaar zijn, meldde zijn Duitse werkgever.
Dallinga moest in het oefenduel met stadgenoot Viktoria Köln in de eerste helft van het veld. Zijn vervanger, Ragnar Ache, raakte in de eerste helft ook nog geblesseerd en moest ook worden gewisseld.
Dallinga speelt dit seizoen op huurbasis voor 1. FC Köln. Hij staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. De spits scoorde twee keer in zijn openingswedstrijd in de Bundesliga tegen Hoffenheim.
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