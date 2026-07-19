Dimitri Vegas brengt eerbetoon aan broer Like Mike

De Belgische dj Dimitri Vegas heeft tijdens zijn set op Tomorrowland een eerbetoon gebracht aan zijn broer Like Mike, die er vanwege zijn gezondheid niet bij kon zijn. "Ik hou van je broer", zei hij ten overstaan van de duizenden festivalbezoekers in het Belgische Boom.

Donderdag werd duidelijk dat Like Mike, die normaal gesproken een duo vormt met Vegas, de komende maanden een pauze neemt. Aanleiding zijn "gezondheidsuitdagingen", zo lieten de twee dj's weten.

Daar kwam Vegas zaterdagavond op terug, is te zien op beelden die op sociale media worden gedeeld. "Zoals jullie misschien hebben gezien, ben ik er vanavond alleen. Ik weet dat het mijn broers hart breekt dat hij er vandaag niet bij kan zijn. Dus ik wil jullie vragen om jullie lampjes te laten zien. Ik wil sterretjes van voor tot achter zien", zei Vegas. "Laat jullie liefde voor Like Mike zien. Laat zien dat jullie niet kunnen wachten tot hij er weer is."