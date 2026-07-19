The 1975-frontman Matty Healy getrouwd

Matty Healy en Gabbriette Bechtel zijn getrouwd. Dat is te zien op foto's en video's die zondag rondgaan op sociale media. Vertegenwoordigers van de frontman van The 1975 en het model bevestigen aan Amerikaanse media dat de twee elkaar zaterdag het jawoord hebben gegeven.

Het stel is "in Los Angeles in het huwelijksbootje gestapt tijdens een besloten ceremonie in het bijzijn van familie en goede vrienden", luidt de verklaring. Op beelden is te zien dat Healy en Bechtel samen op het altaar staan en elkaar kussen. In september 2023 werden ze voor het eerst samen zoenend gezien in New York en nog geen jaar later bevestigden de twee hun verloving.

Fans en media spreken online over het opvallende moment van de bruiloft, omdat Healys ex Taylor Swift enkele weken geleden trouwde. Healy had in mei 2023 een korte affaire met Swift. Enkele nummers op Swifts album THE TORTURED POETS DEPARTMENT gaan zelfs over hun kortstondige relatie.