Dionne Slagter heeft verdrietig nieuws gedeeld. De podcastmaker en youtuber moet in de komende dagen afscheid nemen van haar hond Dolly, liet zij via Instagram weten. "We zijn er echt kapot van."

Slagter maakt al jaren met haar broer de true crime-podcast Moordcast, waarin spraakmakende moordzaken worden belicht. Eerder op de dag meldde zij al dat er om privéomstandigheden voorlopig geen video op YouTube of podcastaflevering zou komen. Later deelde ze meer over wat er speelt "om misverstanden te voorkomen".