Helen Mirren vindt dat artiesten zich niet als politici moeten opstellen. Dat zei de Oscarwinnares tijdens het filmfestival van Taormina in Italië, waar zij deze week een oeuvreprijs ontvangt. Volgens Mirren worden kunstenaars vaak gevraagd politieke standpunten in te nemen, terwijl dat volgens haar niet hun rol is. "Wij zijn geen politici, politici zijn politici", stelde de 80-jarige actrice.

De Britse actrice benadrukte wel dat kunst maatschappelijke thema's kan aansnijden, maar vindt dat kunstenaars niet de verantwoordelijkheid dragen om politieke oplossingen aan te dragen. Mirren is deze week eregast op het Taormina Film Festival, waar zij wordt onderscheiden met een Lifetime Achievement Award voor haar bijdrage aan de filmwereld.

Mirren won in 2007 een Oscar voor haar vertolking van koningin Elizabeth II in The Queen en speelde verder onder meer in Gosford Park, Golda en de serie Prime Suspect.