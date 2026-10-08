Dionne Stax maakt zich zorgen over de bezuinigingen bij de publieke omroep. De presentatrice vindt het nog altijd "heel pijnlijk en jammer" dat haar eigen programma Het Hoge Noorden daardoor geen vervolg krijgt. Dat vertelde ze donderdagavond op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala aan het ANP.

De presentatrice sprak ook haar steun uit voor Kassa, dat donderdagavond kans maakt op de Gouden Televizier-Ring. "Kassa is een goed bekeken programma", zei ze. Volgens Stax heeft het consumentenprogramma een belangrijke waarde binnen de publieke omroep. "We vieren vandaag toch 75 jaar televisie. We zijn hier allemaal met tv-makers bij elkaar. Het is ons werk, het is onze passie."

Donderdagochtend werd bekend dat Kassa na dit jaar online verdergaat.