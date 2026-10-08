Tim Hofman hoopt dat het consumentenprogramma Kassa donderdagavond de Gouden Televizier-Ring wint. Dat vertelde de presentator op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala aan het ANP. Volgens Hofman verdient het programma na tientallen jaren consumentenjournalistiek erkenning.

"In een medialandschap met heel veel desinformatie en AI en glamour en nonsens" is een programma als Kassa volgens Hofman bijzonder waardevol. "Als je dat kan verheffen hier, moet je dat doen", zei hij. Hofman vindt dat Kassa met zijn jarenlange inzet voor consumenten een bekroning verdient.

Donderdagochtend werd bekend dat Kassa na het huidige seizoen van televisie verdwijnt, maar online een doorstart maakt. Hofman, die zelf het online onderzoeksprogramma BOOS presenteert, ziet daarin volop mogelijkheden. "Het is fantastisch om online dingen te maken. Je hebt geen tijdslot. Je kan uitzenden wanneer je wilt, hoe lang je wilt, wat je wilt."

Volgens Hofman heeft Kassa bovendien de juiste kennis in huis om de overstap te maken. Hij vertelde dat de eindredacteur van het consumentenprogramma ook een van de oprichters van BOOS is. "Die kent het speelveld heel goed", aldus Hofman. "Dat gaat goed komen."

Hofman was zelf genomineerd voor de Televizier-Ring Presentator en maakte met BOOS kans op de Televizier-Ring Impact. Hij gaf vooraf aan geen voorkeur te hebben voor een van beide prijzen. Volgens hem vertegenwoordigen BOOS en Over Mijn Lijk twee heel verschillende kanten van zijn werk, die voor hem even belangrijk zijn. Hofman zag beide prijzen uiteindelijk aan zich voorbijgaan.