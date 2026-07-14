Cees Geel was een bijzondere acteur en uitgesproken mens. Dat zegt algemeen directeur Marjolijn Bronkhuyzen van het Nederlands Film Festival dinsdag in een reactie op het overlijden van Geel.

"Hij was een bijzondere acteur en een uitgesproken mens, met het hart op de tong, én op de goede plaats", zegt Bronkhuyzen. Geel werd in 1998 genomineerd voor een Gouden Kalf voor de film De Trip van Teetje.

In 2004 won hij het beeldje daadwerkelijk, voor zijn hoofdrol in de film Simon van regisseur Eddy Terstall. "Een terechte winnaar", aldus Bronkhuyzen.