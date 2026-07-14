Cees Geel was "altijd enthousiast en professioneel". Dat stelt producent Rolf Koot, die ruim tien jaar met de acteur samenwerkte voor de serie Flikken Rotterdam, dinsdag in een reactie op het overlijden van Geel.

De acteur was negen seizoenen in de hitserie te zien. "Voor Flikken Rotterdam heb ik geen casting gehouden", zegt Koot. "Ik wist tijdens het ontwikkelen van de serie al wie ik voor welke rol wilde hebben. Cees moest Stan Vroom worden en gelukkig was hij bereid en beschikbaar om de rol te spelen."

De producent prijst Geel om de samenwerking gedurende die lange periode. "Tien jaar lang stond hij er, altijd enthousiast en professioneel, nooit een onvertogen woord", zegt Koot. "Het is een groot gemis voor de Nederlandse film- en tv-wereld dat hij er niet meer is."