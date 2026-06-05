Directeur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland (ON!) vindt dat zijn aspirant-omroep "onrecht wordt aangedaan" door de Raad van Bestuur van de NPO en het College van Omroepen. Dat stelt hij vrijdag in een reactie op het advies dat de NPO en de omroepen hebben uitgebracht naar aanleiding van een onafhankelijk rapport over het functioneren van de NPO. De omroepen stellen niet samen te kunnen werken met ON! en vragen mediaminister Rianne Letschert "passende maatregelen" te nemen omdat de opstelling van ON! de publieke omroep schade toe zou brengen.

"De omroepen doen alsof wij niet bereid zijn tot samenwerken", zegt Vlemmix. "We zijn al jaren netjes in gesprek met iedereen. We willen heel graag samen met andere omroepen in een omroephuis stappen, maar de andere omroepen hebben daar geen zin in." Twaalf van de dertien omroepen hebben voorstellen gedaan om te worden samengevoegd tot vier nieuwe omroephuizen, een stap die de omroepen moesten maken in de hervorming naar een nieuw en meer toekomstbestendig omroepbestel. ON! kon geen partners vinden die samen een omroephuis willen vormen.

Vlemmix vindt het ook "schokkend, bizar en zorgwekkend dat de andere omroepen nu op de stoel van de wetgever en de rechter gaan zitten en zeggen: deze omroep hoort er niet bij. Ja, we maken soms fouten. Maar dat geldt voor alle omroepen: dat rechtvaardigt op geen enkele manier de vraag aan de minister om in te grijpen. Wij zijn een omroep die erkend is en die programma's mag maken, en zo willen wij ook worden behandeld." De directeur wijst erop dat "onze achterban alleen maar groeit. Wij laten een geluid horen waar heel veel Nederlanders zich in herkennen."

ON! onderneemt op dit moment geen concrete actie naar aanleiding van de adviezen van de NPO en de andere omroepen. "Maar wij gaan ons niet zonder slag of stoot van de bok laten spelen", belooft Vlemmix. "We blijven met iedereen in gesprek en gaan ons met hand en tand verdedigen tegen elke onrechtmatige en onrechtvaardige stap die hierna genomen gaat worden om ons het zwijgen op te leggen."