Noorse politiek leeft mee met kroonprinses Mette-Marit

Prominenten uit de Noorse politiek leven mee met kroonprinses Mette-Marit, van wie vrijdag bekend werd dat zij op de wachtlijst is geplaatst voor een longtransplantatie. Onder anderen de minister-president van Noorwegen heeft zijn steun uitgesproken.

"De kroonprinses krijgt nu goede zorg van de Noorse gezondheidszorg. Namens de regering wil ik onze steun betuigen en onze beste wensen overbrengen aan de kroonprinses en haar naasten in de komende tijd", laat Jonas Gahr Støre weten aan het Noorse persbureau NTB.

Parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani prijst de openheid van de kroonprinses, schrijft NTB. "Ze moet weten dat het Noorse volk nu aan haar denkt", zegt hij.

'Noren geraakt'

Ine Eriksen Søreide, leider van de politieke partij Høyre, betuigt tegenover omroep NRK haar steun aan de kroonprinses en haar familie. "Ik wens hen alle mogelijke kracht toe in een zeer zware tijd. Ik denk dat het bericht dat vandaag komt de Noren recht in het hart raakt", zegt ze. "Ik ben er zeer door geraakt, net als andere Noren."

Het Noorse hof maakte vrijdag bekend dat de ontwikkeling van Mette-Marits chronische longziekte ernstig is en dat een transplantatie noodzakelijk is. De prinses heeft haar werkzaamheden neergelegd en ook Haakon heeft een deel van zijn activiteiten voor de komende maanden geschrapt.