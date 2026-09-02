Het aapje dat het personage Ross in de hitserie Friends als huisdier had, zou nu niet meer kunnen. Dat zei directeur Anne Hilhorst van de organisatie Wakker Dier woensdag in een interview op NPO Radio 1.

Hilhorst is al vanaf haar tienertijd groot fan van Friends. "Maar dat aapje was wel een beetje raar, dat kan zeker niet meer", aldus Hilhorst. "Maar dat gevoel heb je bij alle oude series wel."

Het kapucijnaapje van Ross was in seizoenen 1 en 2 negen afleveringen te zien. Het dier werd vooral gespeeld door een aapje met de naam Katie, die inmiddels overleden is. Katie was behalve in Friends ook te zien in series als 30 Rock en Sam & Cat.

Schofterig

Acteur David Schwimmer, die Ross speelde, blikte in 2021 in een reünie terug op zijn samenwerking met Katie. Hij noemde haar "de vervelendste tegenspeler die hij in de serie had". Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat van haar trainer, die Schwimmer "schofterig" noemde. Volgens trainer Mike Morris was Schwimmer jaloers op Katie omdat er om haar meer werd gelachen dan om de acteur.

Overigens heeft Anne Hilhorst verder alleen maar goede herinneringen aan Friends. "De serie was ook best vooruitstrevend", stelde ze in het programma MISCHA!. "Er is iemand die ivf doet voor haar broer, er is een homohuwelijk. Iemand adopteert een kind, een ander krijgt in haar eentje een kind. En dan kijk je als 14-jarige en denkt: daar is niets mis mee!"