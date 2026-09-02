De uitgebreide trailer van de langverwachte game Grand Theft Auto VI is op Netflix 31,1 miljoen keer bekeken, meldt de streamingdienst. De 'film' voerde in 87 van de 93 landen waarvan Netflix gegevens bijhoudt de lijst van best bekeken films aan.

De bijna 27 minuten durende GTA-video verscheen donderdag en was als onderdeel van een samenwerking met Netflix exclusief op de streamingdienst te zien. Netflix omschreef het als een primeur. De trailer op het officiële YouTube-kanaal van maker Rockstar Games staat momenteel op 17 miljoen weergaven.

Volgens Netflix werd de trailer meer bekeken dan onder meer The Whisper Man, met Adam Scott, Michelle Monaghan en Robert De Niro. Die kwam tot 23,2 miljoen views.